Медведь напал на двух лесников в тайге

Медведь напал на двух мужчин, которые занимались геодезическими работами в тайге в Иркутской области. Они выжили, один из них травмировал ногу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что лесники проводили работы в тайге в 20 километрах от поселка Подволочного около реки Илим. Мужчины встретили агрессивного медведя, в результате нападения хищник нанес травму одному из них.

О произошедшем в полицию сообщил напарник пострадавшего, который попытался транспортировать его к машине, оставленной более чем в двух километрах от места инцидента. После этого мужчина стал двигаться навстречу фельдшеру населенного пункта.

Медик оказал помощь 42-летнему пострадавшему. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что мужчины являются работниками государственного предприятия, специализирующегося на геодезических работах. На данный момент неизвестно, как они отбились от медведя, поскольку связь с ними нестабильна.

«В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненого и прибытии следственно-оперативной группы к месту происшествия, находящемуся в труднодоступном участке тайги в более чем в 200 километрах от районного центра», — заключили в ведомстве.

В июле медведи в российском природном парке «Ергаки» убили двух туристов. В нападениях отчасти виноваты и сами гости, подчеркнул директор парка Игорь Грязин.