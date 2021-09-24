Фестиваль корейского кино стартовал в Хабаровске

В Хабаровске стартовал Фестиваль корейского кино (Korean Film Festival, KFF). Об этом сообщает «Транссибинфо».

Посетителям фестиваля представят девять фильмов, три из них («Исчезнувшее время», «Инсайдеры» и «Убийство») будут показаны в дубляже, остальные шесть лент представят на корейском языке с русскими субтитрами.

Мероприятие завершится 1 октября.

Отмечается, что Фестиваль корейского кино пройдет в 30 российских городах. Его главная цель — исследование южнокорейского кинематографа на протяжении последних десятилетий.

Как уточняет «Российская газета», мероприятие также пройдет в Перми. «В этом году мы включили в программу и авторское кино, которое принято считать "не для всех", и блокбастеры для самой широкой аудитории», — приводит издание слова организатора фестиваля Людмилы Тремзиной.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылся четвертый фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, презентации книг, встречи с дальневосточными и приморскими писателями.