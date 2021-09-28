В Алуште прошел Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

В Алуште на стадионе «Крымский» состоялся Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

В курортном городе Алушта на южном берегу Крыма состоялся Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Об этом сообщается на сайте Минкультуры Ингушетии.

Мероприятие прошло на центральном стадионе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский». В нем приняли участие представители Министерства спорта РФ, руководство Республики Крым и представители регионов — участников события.

В ходе торжественного открытия состоялось шествие спортивных команд и культурных делегаций регионов, а также церемония зажжения чаши, которая является символом спортивных побед и достижений.

В культурной программе принимали участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы, государственные ансамбли песни и танца, победители и лауреаты всероссийских и национальных песенных конкурсов и фестивалей.

Отмечается, что мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Его целью является сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры и вклад в развитие межнациональных дружеских отношений народов Юга России.