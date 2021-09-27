В Крыму открыли круглогодичную фестивальную площадку на открытом воздухе

В Алуште открылась первая в Крыму фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать в круглогодичном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Проект под названием Blockchain представляет собой пятиуровневый амфитеатр с видом на море. На площадке, вмещающей одновременно до 1,5 тысячи человек, планируют круглый год проводить различные фестивали, выставки и биеннале. В настоящее время гости могут посетить постоянную экспозицию скульптур и инсталляций, также для них начал работать ресторан авторской кухни.

«Пространство, раскинувшееся в окружении реликтового парка, станет центром культурной, духовной, спортивной и гастрономической жизни Крыма», — отметили в пресс-службе Blockchain.

Так, на прошедшей 24-25 сентября Blockchain Opening party гости приняли участие в ритуалах с гонгами, чайной церемонии, медитативных дыхательных практиках, сессиях экстатик-дэнса — танцев без правил и законов. Кроме того, участники фестиваля примерили на себя образы скитальцев и мистических магов.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Крыму пройдет фестиваль документального кино «КрымДок». В программе фестиваля три номинации, всего для участия в мероприятии было подано около 300 заявок, однако жюри отобрало лишь 42 киноленты, которые будут участвовать в конкурсе.