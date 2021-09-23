27 сентября в честь Международного дня туризма в Крыму пройдет флешмоб бесплатных экскурсий. Всего на территории полуострова можно будет посетить около 30 экскурсий в семи городах, сообщается на сайте Министерства курортов и туризма республики.

В мероприятии «Крымский экскурсионный флешмоб» примут участие Алушта, Ялта, Судак, Феодосия, Керчь, Евпатория и Бахчисарай. Маршруты пройдут по центральным историческим частям городов.

Как отметили в пресс-службе министерства, цель акции — раскрыть атмосферу крымских городов с новой стороны, показать уникальный быт жителей полуострова.

Так, в Алуште можно будет прогуляться по винному заводу, в Бахчисарае — узнать об истории и культуре крымских татар, в Керчи — ознакомиться с историей царя Митридата VI Евпатора, а в Ялте — почувствовать атмосферу старинного города и узнать подробности об отдыхе здесь известного писателя Антона Чехова.

Ранее сообщалось, что Ялта стала любимым местом россиян, отдыхающих в Крыму. При этом популярность полуострова в целом выросла — летом 2021 года россияне приезжали сюда на 34 процента чаще, чем летом прошлого года.