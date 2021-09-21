Россиянам назвали регионы страны с самыми необычными блюдами

Россиянам назвали пять регионов страны, в которые можно отправиться в гастрономическое путешествие и познакомиться с самобытной национальной кухней. Рейтинг таких мест составил глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar, список поступил в редакцию «Ленты.ру».

На первое место рейтинга эксперты поместили Башкирию. Туристам посоветовали попробовать бешармак — блюдо, которое подается на трех тарелках: вареное мясо с домашней лапшой, бульон и кислая сметана корот. Еще один деликатес — домашняя колбаса из конины со специями «казы», а также пухлые пончики баурсаки и башкирский мед.

Второе место заняли необычные блюда Иркутской области, например, монгольский цуйван, или жареная домашняя лапша с мясом, бурятские позы — большие сочные манты, и конечно же главный деликатес местной кухни — байкальский омуль. Эту рыбу здесь готовят по-разному: коптят, засаливают, варят уху и едят в виде сагудая, то есть в сыром виде в качестве закуски.

Замыкает тройку лидеров десерты Татарстана. Путешественникам порекомендовали попробовать знаменитый чак-чак, как-тош и талкыш калеве — продегустировать достояние национальной кухни, а также узнать о происхождении блюд можно в казанском музее чак-чака. Кроме того, следует обратить внимание на эчпочмак, треугольный пирожок с начинкой из мяса, лука и картофеля, и лепешки кыстыбый с пшенной кашей.

Также россиянам рекомендовали отправиться в гастрономическое путешествие в Новосибирскую область и Республику Адыгею, которая славится адыгейским сыром и супом с каштанами.

Ранее в сентябре четыре российских шефа попали в список ста лучших поваров мира премии The Best Chef 2021. Это Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие и Анатолий Казаков.