Четыре российских шефа попали в список ста лучших поваров мира

Четыре шеф-повара из России попали в список ста лучших поваров мира

Четыре российских шефа Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие и Анатолий Казаков попали в список ста лучших поваров мира. Об этом сообщается на сайте премии The Best Chef 2021.

Один из самых известных российских поваров в мире Владимир Мухин расположился на девятой позиции рейтинга. Он готовит свои блюда по старинным традициям с использованием современных технологий. В сериале Netflix «Стол шефа» Мухину была посвящена отдельная серия.

Иван и Сергей Березуцкие заняли 62 место в рейтинге. Они стали первыми в России, кто использовал приготовления еды 3D-биопринтер. Ингредиенты для блюд своего ресторана братья Березуцкие выращивают на ферме.

Анатолий Казаков оказался в последней десятке рейтинга — на 90 месте. Он выбрал кулинарию вместо спортивной карьеры. Его блюда известны простотой исполнения.

Ранее два российских ресторана — White Rabbit и Twins Garden — попали в список 50 лучших в мире. В одном из них — White Rabbit — шеф-поваром работает Владимир Мухин. Ресторан предлагает блюда современной русской кухни на основе сезонных местных продуктов.