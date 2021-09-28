В Геленджике состоялся посвященный Северному Кавказу Международный форум

В Краснодарском крае прошел седьмой Международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия». Об этом сообщается на сайте Минкульта Ингушетии.

Мероприятие состоялось в Геленджике с участием делегации из Республики Ингушетия во главе с директором РДНТ Ильясом Евлоевым. В ее состав вошли заместитель директора Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Зарема Яндиева, а также солисты-вокалисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева и солисты Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас».

Кроме того, в работе форума приняли участие сотрудники Научно-исследовательского института Республики Ингушетия имени Чаха Ахриева.

Отмечается, что форум проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева при финансовой поддержке Минкультуры России.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Калининграде пройдет фестиваль немецкой культуры Pop Up. Мероприятие будет длиться до 8 октября. В рамках события будет презентована выставка «Лицом к лицу». «Наши портреты позволяют заглянуть в частную жизнь героев, увидеть разные слои общества, познакомиться с иными культурами.

