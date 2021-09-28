Всероссийский конкурс среди владеющих народными инструментами проведут в Уфе

В столице Башкортостана с 16 по 23 октября впервые проведут III Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «народные инструменты». Бороться за победу в высокопрофессиональном состязании музыканты будут в номинациях «домра», «балалайка» и «гитара», уточнили в пресс-службе Башгосфилармонии имени Х. Ахметова.

Судить конкурсантов будет жюри, состоящее из мировых звезд и известных исполнителей. В каждой из номинаций демонстрировать свое мастерство будут 24 музыканта. Представители филармонии подчеркнули, что данный конкурс — важное событие в мире академической музыки, и если Уфе удастся достойно принять мероприятие, есть шансы, что в дальнейшем оно будет проводиться в Башкортостане регулярно.

Рассказывая о предстоящем событии, генеральный директор Росконцерта Андрей Малышев назвал упомянутый конкурс одним из наиболее ожидаемых событий для российского музыкального сообщества. По его словам, мероприятие способствует творческому развитию молодых музыкантов и объединяет традиции исполнительских школ страны. «В этом году конкурс имеет совершенно новый формат. Если ранее отборочные туры по разным номинациям проводились, что называется, «на местах», в российских регионах, то теперь каждая номинация – от I тура и до финала с церемонией награждения победителей – пройдет в Москве, а также в Туле, Уфе и Красноярске», — добавил он, выразив уверенность, что это позволит «открыть новые имена в русском музыкальном искусстве».

Отмечается, что организаторы конкурса подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы, лекции и концерты.

Ранее стало известно, что в Ингушетии с 12 по 19 октября проведут международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна». Уточнялось, что все конкурсанты будут разделены на две возрастные категории — младшую (от 18 до 35 лет) и старшую (от 36 до 65 лет). Согласно задумке, творческое состязание будет проходить в два этапа: сначала состоится конкурс заявок, а затем — гала-концерт.