В Ингушетии проведут фестиваль-конкурс этнической музыки

В Ингушетии с 12 по 19 октября проведут международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна». В эти дни исполнителям предлагается побороться за победу в вокальной и инструментальной номинациях, сообщает портал «Это Кавказ».

Все конкурсанты будут разделены на две возрастные категории — младшую (от 18 до 35 лет) и старшую (от 36 до 65 лет). Согласно задумке, конкурс будет проходить в два этапа: сначала состоится конкурс заявок, а затем — гала-концерт. Результаты предварительного отбора будут обнародованы до 4 октября, в то время как сам концерт запланирован на 17 октября. Подать заявку желающие могут до 30 сентября.

В пресс-службе республиканского Министерства культуры подчеркнули, что мероприятие поспособствует сохранению традиционной культуры и самобытных исполнительских традиций, а также укреплению контактов между творческими коллективами и единению разных народов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске проведут большой гастрономический фестиваль Gastrofest. Известно, что мероприятие состоится 2 и 3 октября в торгово-развлекательном центре «Фокус» на третьем и четвертом этажах. Отмечается, что в меню фестиваля заявлены 500 блюд различной кухни, которые будут приготовлены как минимум 50 поварами города.