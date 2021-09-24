В октябре в Ярославле пройдет фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты»

В Ярославле пройдет фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты». Об этом сообщает издание «Ярославский Регион».

Мероприятие состоится с 1 по 3 октября и соберет 11 любительских коллектив. Ожидается приезд участников из Удмуртской Республики, Камчатского края, Ленинградской, Свердловской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Ростовской областей. От Ярославской области примут участие коллективы из Рыбинска, Тутаева и Ярославля.

«Любительские фольклорные театры в немалой степени способствуют сохранению культурных традиций, обеспечивая творческую преемственность поколений. Ярославское театральное пространство ценно многообразием своего содержания, и фестиваль станет ярким дополнением культурной повестки региона», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Отмечается, что гостям фестиваля среди прочего покажут эвенскую сказку «Платочный», спектакль «Не любо, не слушай!» по мотивам сказок Степана Писахова и театрализованное действо с элементами обрядов Рязанской области «В Мещерской сторонке».