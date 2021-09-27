В Башкирии провели конкурс фольклорного искусства

В Башкирии провели III республиканский конкурс фольклорного искусства «Фолк-тайм» — «Живая связь времен». В мероприятии, которое проходило на территории уфимского парка культуры и отдыха «Первомайский», приняли участие коллективы из разных районов Башкортостана, уточняет пресс-служба Минкульта РБ.

Все участники представили жюри свое творчество, основанное на традициях и обычаях. Конкурсантов оценивали в категориях «Фольклорно-игровая программа» и «Народный мастер». При подведении итогов всех призеров наградили.

Отмечается, что программа конкурса также включала проведение игр, мастер-классов и других видов развлечений, в которых могли принять участие все желающие.

В республиканском Минкульте отметили, что проведенное мероприятие призвано сохранить и популяризировать самобытную музыкально-песенную, танцевальную, инструментальную и празднично-обрядовую культуру, которая представляет историческую и эстетическую ценность.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прошел фестиваль «Наследие Урала», посвященный этническим блюдам и традициям местных народов. Отмечалось, что программа мероприятия включала в себя кулинарный поединок. Повара из разных регионов сражались за главный приз в формате «черный ящик», не зная заранее, из каких ингредиентов придется готовить блюдо.