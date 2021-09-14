В Башкирии проведут фестиваль национальных культур народов Кавказа

В столице Башкирии 19 сентября пройдет фестиваль национальных культур народов Кавказа «Мелодии дудука, зурны и кяманчи на просторах Белой: созвучие с кураем». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры республики.

В пресс-службе уточнили, что в Башкортостане мероприятие проведут уже в пятый раз. В фестивале примут учатие не только талантливые жители Башкирии, но и гости из других регионов. В частности, упоминаются представители кавказских диаспор, национально-культурных общественных организаций, художественные коллективы, профессиональные исполнители а также студенты высших и средних специальных учебных заведений.

«Прозвучат азербайджанские, дагестанские, грузинские, армянские и чеченские мелодии», — рассказали представители республиканского Дома дружбы народов.

Отмечается, что организаторами фестиваля в Уфе выступают Минкульт республики, Дом дружбы народов и Ассамблея народов Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в Грозном начался фестиваль национальных театров «Федерация», который открылся премьерой «Отелло» на чеченском языке. Уточнялось, что фестиваль собрал коллективы из 12-ти регионов, включая театры из Хакасии, Татарстана, Якутии, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Алтая, Коми, Марий-Эл. Мероприятие, на котором запланированы творческие встречи, лаборатории и директорский батл на тему проблем национальных театров, завершится 19 сентября.