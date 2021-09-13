Россиянки съездили в Калугу на авиадевичник

Россиянки из разных городов страны съездили в Калугу, чтобы побывать на авиадевичнике в рамках фестиваля на аэродроме Орешково. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

4 сентября в числе событий на фестивале Fly in Oreshkovo прошел и общероссийский слет женщин. Участие в нем приняли россиянки из Москвы, Перми, Твери, Самары, Краснодара, Пятигорска и остальных городов — всего больше ста человек.

Авиадевичник собрал вместе любительниц авиатехники и полетов. На нем были планеристки, парашютистки, пилоты-спортсменки, пилоты малой авиации, вертолетчицы поисковых отрядов, коммерческие пилоты большой гражданской авиации, диспетчеры, инженеры, бортпроводницы, авиационные фотографы и даже ветеринары, работающие на бортах самолетов.

Автором слова «авиадевичник» стала пилот местного аэродрома и совладелица креативного брендингового агентства «Бюро Фраай» Юлия Крылова. Такой слет «влюбленных в авиацию» женщин состоялся во второй раз и отныне стал ежегодным мероприятием. В сети его обозначили под хештегом #авиадевичник2021.

Ранее власти Сочи захотели организовать вертолетное такси. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что концепция такого такси предполагает перевозки пассажиров с помощью самолетов или вертолетов малой авиации.

В Пятигорске же недавно был разработан и собран самолет-трансформер, который не имеет аналогов в мире. Подобное изобретение может превращаться в городской электромобиль, паралет или аэросани.