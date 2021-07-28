В нижегородском аэропорту открыли посвященную Валерию Чкалову выставку

В нижегородском аэропорту Стригино открылась экспозиция, посвященная летчику Валерию Чкалову. На площади перед пассажирским терминалом ему установили мемориал, сообщает «Комсомольская правда».

Выставка представляет собой бронзовый бюст летчика, расположенный перед объемной картой, которая выполнена из стали. На карте изображен уникальный беспосадочный перелет от Москвы до Ванкувера, который в 1937 году на самолете АНТ-25 совершил Чкалов.

Его дочь Ольга Чкалова отметила, что открытие экспозиции — знаковое событие для семьи, так как Чкалов очень любил свою малую родину и нижегородскую землю. «Его любовь к этому краю была очень большой. Вторая его любовь — это любовь к авиации. Сочетание его родной земли и аэропорта его имени очень много значит», — подчеркнула дочь летчика.

В самом терминале расположена другая часть выставки — экран, на котором транслируются анимированные фотографии из архива. В зоне прилета внутрироссийских рейсов можно увидеть его личные вещи, образцы его снаряжения, а также модели самолетов, на которых летал Чкалов.

Валерий Чкалов — летчик-испытатель и герой Советского Союза. В 1937 году он совершил первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон).