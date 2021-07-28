Картины из Третьяковской галереи привезут в Калининград и Владивосток

Государственная Третьяковская галерея откроет в Калининграде и Владивостоке выставки работ из своей коллекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Так, в Калининград привезут графику Георгия Верейского, Николая Купреянова, Александра Дейнеки и других художников. Во Владивостоке появится экспозиция о коллекционере Павле Третьякове. Демонстрация изображений запланирована на август 2021 года.

Первая выставка получила название «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века». Впервые она была представлена в 2016 году. В новую версию включили произведения из фондов галереи, а также из собрания Калининградского областного музея искусств. Проект пройдет с 7 августа по 19 сентября.

С 29 августа по 26 сентября состоится выставка «Третьяковка в движении» в филиале галереи во Владивостоке на верхней площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Экспозиция будет мультимедийной и интерактивной, она расскажет посетителям о собрании работ в Третьяковской галерее.

Кроме того, к выставке подготовлена специальная образовательная программа, в которую вошли лекции и кинопоказы, а также два блока творческих мастерских.