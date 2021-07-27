В Барнауле открылась новая галерея современного искусства

В Барнауле появилась новая галерея современного искусства «Sehr gut!», сообщает ФАН.

Открытие арт-пространства было проведено в рамках программы Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 2021». Создательница «Sehr gut!» Анна Толстых в ходе торжественной церемонии призналась, что мечтала о галерее, которая подарит художникам творческую свободу. Она добавила, что в настоящий момент многим приходится заниматься продвижением в ущерб творчеству. Новое арт-пространство сформировано для того, чтобы решить эту проблему.

Уточняется, что один из трех залов галереи будет выделен под постоянную экспозицию. В нем можно будет найти работы многих барнаульских мастеров, в том числе Александра Андрусенко, Катерины Витвиновой и Юрия Яурова.

Кроме того, в «Sehr gut!» будут проводить различные выставки, семинары, а также мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге захотели создать музей уральского искусства XX века. Заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Тамара Галеева пояснила, что в настоящий момент в музеях не существует коллекций, относящихся к указанному периоду, так как он был достаточно непростым. Авторы инициативы выступают за то, чтобы собрать в одном месте творения уральских художников и воспрепятствовать их попаданию в руки коллекционеров или в частные музеи.