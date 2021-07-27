В Екатеринбурге захотели создать музей уральского искусства XX века

Музей уральского искусства XX века захотели создать в Екатеринбурге. Данный вопрос будет обсуждаться в ноябре на международной конференции о проблемах второго русского авангарда, рассказала в беседе с ТАСС искусствовед, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Тамара Галеева.

Собеседница агентства указала, что в настоящий момент в музеях не существует коллекций, относящихся к указанному периоду, так как он был достаточно непростым и для музеев, и для художников. Авторы инициативы выступают за то, чтобы собрать в одном месте творения уральских художников и воспрепятствовать их попаданию в руки коллекционеров или в частные музеи. «Мы с организаторами конференции поднимаем вопрос о создании музея уральского искусства XX века или музея авангарда», — подчеркнула она.

Галеева добавила, что сейчас также рассматривается возможность создания монографии по искусству Екатеринбурга XX века.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии решили создать обучающие традиционным ремеслам школы. Учащиеся образовательных учреждений смогут постичь искусство художественной керамики и войлока, художественной обработки металла и древесины, вышивки золотом. После окончания школы им предложат пройти специальную стажировку у экспертов-преподавателей.