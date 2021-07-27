Жительница Томска вошла в число победителей всероссийского фото-фестиваля

Томский фотограф Валентина Половникова вошла в число четырнадцати победителей портфолио-ревю на фестивале «Молодые фотографы России». Об этом сообщило издание «ТО».

Половникова представила фотосерию «Прощание. Дом детства», посвященную дому ее бабушки. По ее словам, снимки отражают тоску по дому и родному месту, где «навсегда останется частичка ее души».

«Попасть на фестиваль в качестве участника — большое событие для меня. Мы с мужем поехали туда на машине, устроили автопутешествие. Провести неделю с единомышленниками, послушать лекции именитых фотографов и искусствоведов, показать свои работы экспертам — всё это большой шаг к творческому росту», — рассказала фотограф.

Весь следующий год победители портфолио-ревю будут работать над оформлением своих проектов для выставки на фестивале 2022 года. Им помогут профессиональные фотографы-кураторы.

Ранее сообщалось, что российский фотограф Сергей Рожнов открыл международную онлайн-школу и описал, как в ней обучаются иностранцы. По его словам, научиться хорошо фотографировать можно в любом городе. Рожнов подчеркнул, что знает это по себе, поскольку сам он из Барнаула. Однако в его фотошколе обучаются люди из таких крупных городов, как Лондон или Париж.