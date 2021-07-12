Открывший онлайн-фотошколу россиянин рассказал о проверке работ с Манхэттена

Фотограф и автор одного из крупнейших YouTube-каналов о фотографии на русском языке Сергей Рожнов открыл международную онлайн-фотошколу и описал, как в ней обучаются иностранцы. О проверке домашнего задания ученицы с Манхэттена он рассказал ГТРК «Алтай».

«Забавно, когда ты сидишь и тебе девочка с Манхэттена присылает домашнюю работу в тест первой практики со словами: "Ну тут место какое-то не очень для съемки". Ты в окно смотришь и думаешь: "Ну конечно, не очень у тебя тут место"», — отметил Рожнов.

При этом, по его словам, научиться хорошо фотографировать можно в любом городе. Рожнов подчеркнул, что знает это по себе, поскольку сам он из Барнаула. Однако в его фотошколе обучаются люди из таких крупных городов, как Лондон или Париж.

Ранее канал «Моя Планета» объявил имена победителей фотоконкурса «Моя Планета. Россия в деталях». Российские фотографы и фотолюбители отправили на участие в конкурсе более 2,5 тысячи работ — на снимках они запечатлели разные регионы страны, их природу, культурное наследие, исторические памятники и диких животных.