В Грозном состоялась премьера «Отелло» на чеченском языке

На театральном фестивале в Грозном показали «Отелло» на чеченском языке

В Грозном начался фестиваль национальных театров «Федерация», который открылся премьерой «Отелло» на чеченском языке. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

«Три месяца работали над этим спектаклем. Режиссером выступил Роман Мархолиа. Последний раз Шекспира у нас ставили в начале 80-х годов. Это большой труд и огромное событие для республики», — отметила директор Чеченского государственного драматического театра имени Нурадилова Хава Ахмадова.

Уточняется, что фестиваль собрал коллективы из 12-ти регионов, включая театры из Хакасии, Татарстана, Якутии, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Алтая, Коми, Марий-Эл. Мероприятие, на котором запланированы творческие встречи, лаборатории и директорский батл на тему проблем национальных театров, завершится 19 сентября.

Впервые «Федерацию» провели в Грозном в 2019 году, и на фестиваль приехали 600 участников. Тогда глава Чечени Рамзан Кадыров и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин предложили сделать мероприятие ежегодным.

