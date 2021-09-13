В Ростове-на-Дону проведут Всероссийский студенческий турнир по Counter-Strike

В рамках Всероссийского студенческого турнира по Counter-Strike разыграют 200 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский студенческий турнир по многопользовательской игре Counter-Strike. Призовой фонд турнира составит более 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Бороться за победу будут студенты в возрасте от 16 до 35 лет. В пресс-службе вуза указали, что проводить турнир будут в две стадии. Сначала состоится квалификационный этап, в котором сразятся команды из пяти участников, представляющих одно учебное заведение. Затем проведут финальный этап.

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Согласно планам, квалификационный этап турнира пройдет в дистанционном формате с 16 по 30 сентября, а финальный — уже в очной форме, с 9 по 10 октября.

Организаторы понадеялись, что турнир по Counter-Strike будет способствовать развитию студенческого киберспорта, а также повлияет на развитие студенческих спортивных клубов страны. «Киберспорт — пространство для развития компьютерных технологий и важнейших навыков человека: взаимодействия в команде, стратегического мышления», — рассказал глава центра развития киберспорта ДГТУ Илья Смольянов. Он добавил, что организаторы мероприятия стараются привлечь к нему внимание учебных заведений и молодежных организаций, а также обеспечить лучшие условия для участников турнира.

Ранее сообщалось, что региональный фестиваль по киберспорту «Жемчужина Черноземья» будет проходить в Липецке. Уточнялось, что мероприятие состоится с 11 по 19 сентября. С 11 по 14 сентября в онлайн-формате обещали провести отборочный этап. Финал должен состояться в очном формате на площадке торгово-развлекательного центра «Ривьера».