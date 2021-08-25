В Липецкой области пройдет фестиваль по киберспорту

В Липецкой области в сентябре пройдет фестиваль по киберспорту «Жемчужина Черноземья»

В Липецкой области пройдет региональный фестиваль по киберспорту «Жемчужина Черноземья». Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоится с 11 по 19 сентября, а заявки можно будет отправить с 23 августа по 5 сентября включительно. С 11 по 14 сентября в онлайн-формате будет организован отборочный этап. Финал проведут в очном формате на площадке торгово-развлекательного центра «Ривьера».

«Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодежи и поддерживаем турниры по киберспорту», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

Уточняется, что соревнования пройдут по следующим дисциплинам: боевая арена (Dota 2), боевой шутер (Counter Strike. Global Offensive), спортивный симулятор (Fifa 2021), файтинг (Mortal Kombat 11), стратегия в реальном времени (Clash Royale) и соревновательная головоломка (Hearthstone).