В российских вузах предложили ввести занятия по киберспорту

Правительство России предложило ввести в ряде вузов занятия по киберспорту. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии».

Согласно документу, действующие образовательные программы российских вузов дополнят киберспортивными дисциплинами. Помимо этого, к декабрю 2022 года будут введены курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

По информации издания, документ был утвержден 23 июля правительственной комиссией по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Инициатором проекта выступил «Ростелеком», рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

В прошлом году «Российское движение школьников» (РДШ) предложило Юнармии провести первый в стране школьный турнир по киберспорту. До этого с просьбой о создании подобных турниров 1 сентября на открытом онлайн-уроке к президенту России Владимиру Путину обратился активист РДШ из Москвы Алексей Микушин. Глава государства положительно оценил инициативу.

