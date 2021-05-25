В Испании бывший министр в 72 года основала киберспортивную команду

Бывший министр продовольствия и здравоохранения Испании Селия Вильялобос Талеро создала свою киберспортивную команду — Screen Wolves. В ее составе пока числится только сама капитан. Также неизвестно, в каком виде киберспорта команда планирует выступать, сообщает Dexerto.

«Программу» своей команды экс-политик представила в ролике на YouTube. Женщина заявила, что годами находилась в центре внимания и нередко становилась объектом критики, насмешек и упреков. Она подчеркнула, что пора положить этому конец. «Я вас больше не слушаю. Больше не буду молчать. Пришло время показать себя. Игра начинается», — заключила Талеро.

В 2015 году Талеро стала героем крупного скандала. Во время выступления премьер-министра на заседания парламента женщина играла в Candy Crush на планшете, на что обратили внимание ее коллеги. Тогда политик занимала пост первого вице-председателя конгресса.

Спустя четыре года, в 2019 году, политик завершила карьеру. Она считается одним из наиболее либеральных представителей Народной партии.

Ранее бывший министр культуры России Владимир Мединский признался о своем увлечении игрой Doom. Он отметил, что однажды пришел с работы и играл в нее с вечера до шести утра. «Потом я понял, что становлюсь игроманом, я стер Doom», — подчеркнул он.