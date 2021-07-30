Вузы в России сами примут решения об изучении киберспорта

Российские вузы могут сами принимать решения о включении киберспорта в образовательные программы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.

«Определение содержания и объема указанных дисциплин также находится в компетенции каждой конкретной организации высшего образования», — цитирует агентство пресс-службу.

Кроме того, вузы получили возможность разрабатывать еще более гибкие образовательные программы, более оперативно отвечающие запросам рынка труда и потребностям отраслей.

Ранее сообщалось, что правительство России предложило ввести в ряде вузов занятия по киберспорту. Согласно документу, действующие образовательные программы российских вузов дополнят киберспортивными дисциплинами.