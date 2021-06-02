В России предложили хранить переписки геймеров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил законодательно отрегулировать рынок гейминга и киберспорта в России. В частности, сотрудники подведомственного Роскомнадзору учреждения выдвинули инициативу хранить переписки геймеров, их аудио и видеосообщения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению экспертов центра, популярные компьютерные игры вроде Among Us и Fortnite имеют схожие с соцсетями функции. Такой тренд порождает «возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма», говорится в исследовании ГРЧЦ.

Еще одно предложение ведомства касается установки правового статуса игровой валюты и лутбоксов — платных виртуальных ящиков, в которых содержатся случайные игровые предметы. В ГРЧЦ также предлагают отрегулировать сервисы для сбора пожертвований, которые «могут использоваться для отмывания средств».

Представители Роскомнадзора согласились с актуальностью вопросов, о которых говорят в ГРЧЦ. Однако в ведомстве отметили, что инициативы центра требуют «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».