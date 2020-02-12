Появилась реакция на требование ФСБ открыть доступ к перепискам россиян

Появилась реакция сайта «Хабр» на требование ФСБ открыть доступ к перепискам россиян. Об этом сказано в заявлении руководителя отдела портала по работе с пользователями Алексея Шевелева.

По его словам, на сайте не установлено оборудование для автоматического обмена данными по принципу СОРМ (системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — прим. «Ленты.ру») для передачи информации в ФСБ. Таким образом передача ключей для дешифровки переписки пользователей и предоставление круглосуточного доступа к IT-системам компаний не представлялись возможным.

Шевелев раскрыл данные, согласно которым за 2020 год в «Хабр» и его другие проекты поступило два запроса — от Роскомнадзора и МВД. В 2019 году таких запросов оказалось 14, один из них принадлежал Google. При этом ФСБ не фигурирует в качестве заявителя. «Ни о каких массовых запросах, как в социальных сетях, речи не идет — это штучные истории, которые при изучении контекста могут показаться вполне закономерными», — пояснил он.

11 февраля стало известно, что ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам, среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube, письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Согласно «закону Яровой», служба может потребовать доступ к соответствующим данным у любой из компаний реестра организаторов распространения информации (ОРИ), который включает около 200 компаний.

В 2018-м году в России заблокировали Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Администрации мессенджера настаивала на том, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

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