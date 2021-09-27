Повара сразились в кулинарном поединке на фестивале «Наследие Урала»

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Наследие Урала», посвященный этническим блюдам и традициям местных народов. Об этом сообщает портал Е1.

Программа мероприятия включала в себя кулинарный поединок. Повара из разных регионов сражались за главный приз в формате «черный ящик», не зная заранее, из каких ингредиентов придется готовить блюдо.

«Мы приготовили закуску из судака с маринованными огурцами в облепихе, а на горячее сделали обожженный картофель на открытым огне с кремом из ирбитского творога, солью из пихты и тартаром из груздей с медом», — рассказал Андрей Бова, член Ассоциации шеф-поваров аутентичной уральской кухни.

Кроме того, творческие коллективы показали свои таланты в вокальных, песенных и танцевальных конкурсах.

Ранее в сентябре в центре Екатеринбурга археологи нашли фрагменты времен основания города. Специалисты обнаружили множество кусочков глиняной посуды, костей животных, зубила и шплинты. Ожидается, что для дальнейших раскопок власти выделят средства из городского бюджета.