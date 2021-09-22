Мини-сад в Екатеринбурге получил награду на выставке в Великобритании

Проект уникального мини-сада, расположенного возле «Косого дома» и набережной реки Исеть в Екатеринбурге, Свердловская область, получил серебряную медаль на выставке Chelsea Flower Show в Великобритании. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает портал «Моменты».

Инициатором проекта стала уральский дизайнер и фотограф Екатерина Засухина, которая за свой счет облагородила небольшой участок земли возле делового центра города. Отмечается, что территория сада долгое время находилась под замком, однако в 2021 году его открыли для посещения.

«За год до конкурса мы видели этот проект, он действительно интересный, показывает самобытность уральской культуры. Я так понимаю, у нее был ресурс для участия в конкурсе. Это очень здорово, когда человек с ресурсами может самобытность уральской природы где-то за рубежом. Chelsea Flower Show — очень значимый фестиваль и занять на нем призовое место действительно показатель», — прокомментировала победу проекта Анна Кудряшова, представительница ландшафтного союза «Клевер».

Как уточняется на сайте Chelsea Flower Show, проект был разработан Засухиной совместно с британским архитектором и дизайнером Карли Кершоу.

Ранее в среду сообщалось, что жительница деревни Нижние Карачуры в Чувашии построила на придомовом участке полноценный этнопарк. Она установила в саду скульптуры сказочных персонажей, аттракционы для детей и даже сцену для концертов.