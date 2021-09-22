В Челябинске начался фестиваль «Джаз на большом органе»

В Челябинске 21 сентября начался фестиваль джаза на большом органе, в котором примут участие как российские, так и зарубежные музыканты. Об этом сообщает агентство «Первое областное».

Мероприятие пройдет на большом органе в зале «Родина», оно состоится в Челябинске в восьмой раз. Произведения, которые будут там представлены, написаны не только для органа, но и для дуэтов с кларнетом, саксофоном, вибрафоном и ситаром.

Фестиваль будет проходить до 24 сентября. В программе запланировано участие трио с участием Субшри Джанардан, первой российской исполнительницы игры на индийской ситаре, барабанщика Загита Плыкова, саксофониста Ленни Сендерского и многих других.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке стартовал фестиваль «Дни Эрмитажа», он продлится до 1 октября. Гостей и жителей города ждет насыщенная программа — квесты, выставки, видеоконференции волонтеров, лекции, мастер-классы по научной реставрации для музейных работников.