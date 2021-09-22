Жительница Чувашии превратила придомовой участок в сказочный этнопарк

Жительница деревни Нижние Карачуры в Чувашии построила на придомовом участке полноценный этнопарк. Она установила в саду скульптуры сказочных персонажей, аттракционы для детей и даже сцену для концертов. Об этом сообщает ГТРК Чувашия.

Владелица сказочного участка Лидия Онуфриева в прошлом работала в медицине. В деревню она переехала десять лет назад и вспоминает, что тогда около дома не росло ни одного деревца. Сейчас ее этнопарк всегда открыт для сельчан. Дети катаются на качелях и горках, а на сцене проходят концерты.

Заместитель директора Яндобинской школы по воспитательной работе Светлана Семенова рассказала, что местный музыкальный коллектив всегда помогает Онуфриевой по хозяйству: убирается, сажает цветы. Ухаживают за этнопарком и другие жители деревни. Привлекают их в основном тогда, когда на участке идут отделочные работы.

При этом что касается скульптур, их Онуфриева творит только по вдохновению. «Я утром встаю в 3 часа утра и работаю, работаю, работаю. Вот так одна я тут и успеваю. Иногда и кушать забываю. Когда я тут работаю, делаю, у меня душа радуется. Смотрю на свою работу, пою, пляшу иногда. Думаю, как хорошо», — рассказала хозяйка этнопарка.