Российские школьники воссоздали на скамейке знаменитую картину Пикассо

Российские школьники, отдыхающие в летнем лагере «Орленок» в Краснодарском крае, воссоздали на одной из скамеек картину знаменитого художника Пабло Пикассо «Голубка». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Расписанная скамейка появилась в арт-зоне Аллеи мастеров в «Орленке». Картину юные художники посвятили равенству и единению людей. Она приурочена к международному Дню мира.

«Я думаю, что День мира нужен для того, чтобы напомнить людям: как бы мы ни выглядели, кем бы мы ни были, мы все равны. А помогать друг другу и быть едиными мы должны не только в этот день, но и вообще всегда», — рассказала участница десятой смены Виктория Жирнова из Мурманска.

Отмечается также, что в честь Дня мира в лагере провели тематические линейки и традиционную акцию «Журавлик мира». В рамках нее дети сделали бумажных журавликов в технике оригами и закрепили их на Столбе мира, который установлен на набережной «Орленка». Мероприятие посвящено памяти детей, ставших жертвами мировых и локальных вооруженных конфликтов.

Картина Пикассо «Голубка» обрела известно в 1949 году, став символом Всемирного конгресса сторонников мира в Париже и Праге.