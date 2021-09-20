Гиревик из Бурятии побил рекорд России

Спортсмен из Бурятии Андрей Рассадин побил свой рекорд России на соревнованиях по гиревому спорту. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Соревнования завершились в городе Алушта, сборная Бурятии завоевала общекомандное серебро. Рассадин в двоеборье он выполнил 131 раз упражнение толчок и 207 – упражнение рывок. Сумма двоеборья составила 234,5 очков.

Другой спортсмен Сергей Каргин стал победителем Кубка России. В дисциплине длинный цикл он зафиксировал гири весом по 32 килограмма 76 раз.

Василий Недорезов и Дмитрий Коломин завоевали бронзовые медали.