Пролежавший несколько суток в гробу россиянин рассказал о своих ощущениях

48-летний россиянин Олег Резанов из города Зеленоградска, который регулярно ставит опасные эксперименты над собой ради мировых рекордов, рассказал о своих страхах и ощущения в беседе с «Лентой.ру».

Мужчина называет себя Повелителем холода, так как большинство его экспериментов связаны с умением выдерживать низкие температуры. Так, Резанов проплыл 125 метров в ледяной воде Черного моря в феврале, прыгал с парашютом в Якутии при минус 29 градусах по Цельсию в одних шортах и около 13 минут пролежал под снегом в ледяной чаше в форме сердца при минус 35 градусах.

Россиянин рассказал «Ленте.ру», что в рамках подготовки к своим попыткам поставить рекорды дважды проводил эксперименты с погружением под землю на несколько суток. Он утверждает, что первый раз пролежал в гробу двое суток, во второй раз — трое суток. По словам Резанова, в ходе этого эксперимента отключаются все внешние раздражители и не работают привычные органы чувств. Чтобы выдержать это испытание, рекордсмен приучал себя подолгу обходиться без еды: он заявил, что смог голодать 50 дней подряд и похудел за это время на 18 килограммов.

Похожий эксперимент он провел в 2019 году под Тюменью, когда при температуре минус 22 градуса по Цельсию провел ночь под снегом в деревянном саркофаге, к которому был подведен воздух. Резанов отметил, что во время этого испытания ему не удалось уйти в транс, как он делает обычно, поэтому оставалось лишь согреваться дыханием и сокращением мышц. «Я периодически проваливался в странное состояние: это был не сон, поскольку все проходило без каких-то ощущений или образов», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ньютаун штата Огайо, Делл Холл сумел выдержать 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво, и похудел на 20 килограммов. Он говорил, что не чувствовал ни голода, ни опьянения, однако иногда видел во сне еду.