Россиянка из Чебоксар нашла себя в работе с миниатюрами и покорила американцев

В Чабоксарах мастер создала в книге интерьер, как в «Ходячем замке» Хаяо Миядзаки

Российская мастерица из Чебоксар начала выполнять разные предметы в миниатюрах и проставилась в сети. Ее работы покорили даже американских пользователей, сообщает ВГТРК «Чувашия».

Ольгу Мутину с самого детства привлекали маленькие детали. Например, будучи маленькой девочкой, она начала создавать первые вещи для «Барби», а затем — микрокопии тетрадок. В этом хобби она нашла себя и позже начала выполнять заказы для продажи.

В настоящее время женщина — мастер миниатюр. В ее ремесло также входят навыки плотника, книгопечатника, швеи и резчика по дереву и металлу. Чебоксарка включает в сказочные интерьеры небольших домиков из сказок разные предметы в миниатюре, в точности повторяющие реальные размеры. В частности, она может отдельно изготовить спичечный коробок, игрушку, фотоаппарат, сумку из кожи, блюда, а также книги с читаемым текстом и фотоальбом со снимками.

Ее самая миниатюрная работа — санки размером в два миллиметра. По ее словам, однажды она показала их местному часовщику, который оценил изделие. Мастер отметил, что детали испачкались в клею. В подтверждение он показал россиянке ошибки через микроскоп. «Потом он помог мне приобрести микроскоп. После этого и работы мои изменились», — заявила женщина, вспоминая сложности ремесла.

Чтобы изделие вышло качественно, ей приходится пользоваться ювелирными и стоматологическими крючками, иголками, напильниками, лезвиями.

В репортаже также показали деревянную книгу с разворотом, в котором составлен интерьер по мотивам аниме «Ходячий замок», нарисованного и снятого режиссером Хаяо Миядзаки. Ее мастерица отправляет в США. Американские подписчики заметили изделие на странице женщины в соцсетях и захотели приобрести. На полках шкафов видны книги, волшебные палочки, минералы и магический шар, а рядом висят зеленые шторы и стоит винтовая лестница.

В заключение сообщается, что россиянка продолжит создавать магические дома со сказочными персонажами и крошечными вещами, чтобы радовать поклонников творчества.