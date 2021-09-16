Украшения из древесных отходов начал изготавливать уссурийский мастер

Украшения из «дальневосточного янтаря» начал изготавливать модельщик Уссурийского локомотиворемонтного завода (УЛРЗ) Анатолий Черевко. Мастер рассказал, в заключается сложность работы с древесными отходами. Его слова передает агентство UssurMedia.

Прежде всего он пояснил, что «дальневосточный янтарь» — это смола, оставшаяся в древесине. Ее чаще всего считают браком и выбрасывают. В июле коллега на заводе попросила резчика-самоучку сделать ей кольцо из такого дерева. Чтобы изготовить его, Черевко взял часть березы из оставшихся досок, отшлифовал и выточил в ней отверстие.

«Его мы долго по размерам подгоняли, чтобы на пальце сидело как влитое. Первая работа вышла комом, и кольцо на палец не налезло», — заявил он. Мастер отметил, что дерево — непластичный материал, из-за чего каждая ошибка может испортить изделие.

При этом самая сложная задача — не просто правильно пилить дерево, владеть мастерством резьбы, а находить природную красоту в изделии, заметил Черевко. Например, важно выделить и сохранить слои древесины в форме сердца, если они появились в процессе обработки, либо найти две одинаковые по рисунку части дерева, чтобы сережки были похожими.

Помимо этого, хорошему ювелиру по дереву надо развивать фантазию. Россиянин показал композицию с медведем и тюленем, которая была выпилена из коряги. «У мордочки появился глаз, а затем появился и сосед. Теперь это косолапый, оседлавший тюленя», — заключил Черевко.

В настоящее время в планах уссурийского мастера — организация первой персональной выставки в городском центре народного творчества.

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