98-летний российский ветеран стал шить сумки для помощи детям с особенностями

Николай Власов из Екатеринбурга шьет сумки с рисунками, чтобы помочь детям с особенностями. Вырученные с продажи шоперов деньги пенсионер отправляет в фонд «Дети России». Его историю рассказал портал «Моменты».

Благотворительный проект «Благошоппер» придумала его внучка Анна. Это было домашнее задание, которое ей дали на одном из уроков в московской школе. «Решили шить сумки с рисунками детей с особенностями. На лечение просят миллионы. А где родителям деньги взять? Анна решила хоть немножко помочь детям», — объяснил смысл проекта ветеран.

К настоящему моменту Власов изготовил уже 105 льняных сумок. На каждую нанесен рисунок, сделанный детьми с особенностями.

98-летний ветеран в 1945 году дошел до Берлина, там и научился шить. После войны солдатам разрешили ездить на экскурсии по стране. По словам Власова, материала почти нигде не было, военные ходили в обносках: форма была в заплатках, перештопанная. Шить все приходилось самим. Затем ветеран стал шить для поляков. «Я думал, приеду домой, женюсь и научу жену шить. Так и получилось. Она была самая первая в городе модистка, швея», — рассказал пенсионер.

Власов шил не только для себя и семьи. 50 лет он проработал в легкой промышленности, брал заказы на дом, учил мастерству жену и родственников.