Россиянин поймал гигантского судака

Житель Новосибирска Дмитрий Овчаров поймал в Оби гигантского судака. Об этом он рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».

По словам Овчарова, рыба весом 9 килограммов и 370 граммов была поймана 14 сентября. Он также показал приманку, на которую поймал судака. «Вот на эту приманку поймал, донная снасть с резиновым амортизатором, брал руками в воде, так как далеко заходить надо», — уточнил рыбак.

Комментаторов восхитил улов россиянина. «Такое бывает один раз в жизни, и то не у каждого, поздравляю», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Ярцевском районе Смоленской области рыбаки выловили из реки Днепр гигантского сома. По словам смолян, обыкновенна рыбалка превратилась в настоящую борьбу на полтора часа. «Но мы его взяли», — подытожили они.