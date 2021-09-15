Россиянин продал свой автомобиль ради спасения кошки

Россиянин решил продать свой автомобиль, чтобы оплатить дорогостоящую операцию кошке. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Житель Кинешмы Максим Зиновьев узнал о смертельном заболевании питомца в командировке — у животного отказала почка, и срочно потребовалось дорогое лечение. Мужчина вернулся в город, и ради спасения кошки продал за полцены личный автомобиль. Так, вырученных денег хватило на операцию (250 тысяч рублей) и последующую реабилитацию (500 тысяч рублей), которая прошла в Санкт-Петербурге.

Из северной столицы россиянин уехал с двумя котами — брошенный кот по кличке Персик стал донором редкой крови питомцу Зиновьева.

Ранее в сентябре россиянин рассказал о спасении брошенных хозяевами породистых собак. Житель Екатеринбурга признался, что за то время, пока он занимается животными, через его руки прошли десятки собак. Сейчас на его участке живут трое бернских зенненхундов.