Россиянин рассказал о спасении брошенных хозяевами породистых собак

Житель Екатеринбурга Игорь Долгушин спасает породистых собак, которых бросили хозяева. За то время, пока он занимается животными, через его руки прошли десятки собак. Свою историю россиянин рассказал порталу E1.

Сейчас на участке Долгушина под Екатеринбургом живут трое бернских зенненхундов. Одного из них год назад нашли на окраине уральской деревни. Пес выпрашивал у местных жителей еду, а иногда на несколько дней уходил в лес. «Сейчас Гриша весит 50 килограммов, а тогда был просто скелет, шкурой обтянутый, 38 килограммов. Видимо, его держали на короткой цепи», — рассказал о спасенном питомце россиянин.

По словам зоозащитника, у пса выявили мерцательную аритмию. Кроме того, у Гриши наблюдаются проблемы с кишечником, из-за которых приходится покупать ему специальный дорогой корм. На то, что собаку заберут, Долгушин не надеется — никто не готов брать на себя большие расходы на еду и лекарства для больного старого пса.

Второго зенненхунда — Инди — во время переезда бросили хозяева. Затем его забрала семья из Москвы, однако вернула обратно через неделю, сославшись на то, что пес слишком активный. «Сейчас ему пять, у меня он живет три года и останется. Его уже дважды предали, еще раз не переживет. Он очень эмоциональный, мужественный, громадина такая с тонкой нежной душой», — рассказал россиянин.

Третьей собаке — Охоне — хозяев пока ищут. Ее нашли на Тюменском тракте, а затем передали Долгушину. У Охони много патологий, в том числе злокачественная опухоль. Вскоре собака пройдет очередной курс химеотерапии.

Недавно, как рассказал екатеринбуржец, одного зенненхунда удалось пристроить. У собаки по кличке Даяна умер хозяин, она осталась одна с хозяйкой-инвалидом. Той было сложно содержать большого питомца — Даяна грустила, голодала, подолгу не выходила из дома. Затем ее забрала женщина из Челябинска: у той умерла любимая собака, и она решила взять из приюта взрослую. Теперь, по словам Долгушина, Даяна довольна: она спит на хозяйской кровати, ее ежедневно моют.

«Я всегда говорю: тысячу раз подумайте, прежде чем взять животное, особенно собаку. Это деньги, время, очень много внимания. К сожалению, часто берут и потом отдают, говоря про аллергию или переезд, или выбрасывают. Нужно очень хорошо подумать», — подытожил россиянин.