Российские военные исполнили мечту больного ребенка прокатиться на танке

Военные Казанского танкового училища исполнили мечту шестилетнего Егора Е. со сложным иммунологическим заболеванием. Мальчика вместе с его братом прокатили на танке и дали попробовать самостоятельно порулить машиной. Об этом сообщает «Татарстан-24».

К военным обратились родители мальчика. Ему показали показали историческую и современную бронетехнику, а также провели экскурсию по классу, где готовят офицеров-танкистов. Кроме того, Егор с братом управляли танками на симуляторах и прокатились на Т-72Б3.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 10-летнего мальчика по имени Саша из Тульской области. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» Путин выбрал среди висящих на елке шаров две игрушки, одной из которых оказалась Сашина. В записке ребенок загадал обнять панду.