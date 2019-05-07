Российские военные исполнили мечту тяжелобольного ребенка прокатиться на танке

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту тринадцатилетнего Максима Журавлева, страдающего спинальной мышечной атрофией, проехать на боевом танке. Об этом сообщает ТАСС.

С просьбой исполнить желание мальчика к Лапину обратились его родители. Максима прокатили на боевом танке Т-72Б3 и бронеавтомобиле «Тигр» во время генеральной репетиции парада Победы в Екатеринбурге в сопровождении его родителей и врачей.

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По словам Лапина, в настоящее время Министерство обороны России вернулось к вопросам идеологического воспитания и намерено проводить военно-политические работы. Специальные органы, созданные в ведомстве, планируют привлекать молодых людей. Лапин также пообещал выделить автобус для больных детей, чтобы свозить их на Свердловский полигон под Екатеринбургом для знакомства с боевой техникой.

В апреле президент России Владимир Путин помог студенту Московского авиационного института Сергею Горобцу посмотреть пуск ракеты с космической станции Байконур. В январе российский лидер также исполнил мечту 12-летней жительницы Омска. Семиклассница хотела заниматься фигурным катанием, но из-за большого размера ноги ей было сложно подобрать коньки. Увидев по телевизору, как другие школьники получают подарки от Путина, девочка решила написать письмо президенту. Коньки от главы государства она получила в министерстве спорта Омской области.

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