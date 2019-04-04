Путин исполнил мечту студента-авиаконструктора о полете на Байконур

Президент России Владимир Путин помог студенту Московского авиационного института (МАИ) Сергею Горобцу посмотреть на пуск ракеты с космической станции Байконур. Об этом молодой человек рассказал РИА Новости.

По словам Горобца, он встретил Путина на открытом уроке, на который его молодого человека отправил Ростех. В личной беседе, которая длилась семь минут, он попросил президента о поездке на Байконур. «Он сказал, что без проблем», — передал студент слова президента. Спустя какое-то время Горобец написал Путину письмо, в котором напомнил о его обещании, и вскоре улетел на Байконур.

Горобец рассказал агентству, что посетил две экскурсии по космодрому и получил «невероятные впечатления». «Ракета взлетает, чистое небо, рокот двигателей», — рассказал он.

В 2018 году Горобец посетил форум «ПроеКТОриЯ» в качестве эксперта от Ростеха. Он помогал участникам в разработке элементов крыла для новейшего цельнокомпозитного самолета Ростеха Т-500. Сейчас Горобец учится в МАИ по специальности «Самолетостроение».

В январе 12-летняя жительница Омска, увидев по телевизору, как другие школьники получают подарки от Путина, тоже решила написать письмо президенту с просьбой о подарке. «Мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро», — поделилась школьница.

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