Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка

Президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 10-летнего мальчика по имени Саша из Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал онлайн-марафона «#МыВместе».

В начале декабря в рамках благотворительной акции «Елка желаний» Путин пообещал исполнить две мечты. Он выбрал среди висящих на елке шаров две игрушки, одной из которых оказалась Сашина. В записке ребенок загадал обнять панду.

19 декабря мальчик смог исполнить свою мечту. Он прибыл в Москву вместе с родителями и встретился с пандой Жуи под присмотром сотрудников зоопарка. Ему также провели экскурсию по зоопарку, позже ребенок создал футболку с изображением животного. Во время экскурсии Саша вместе с родителями поговорил по телефону с президентом.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — поделился Саша, который с девяти месяцев живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Из-за болезни возникают сопутствующие осложнения, например, плохое зрение.

Ранее в рамках этой же акции Путин пообещал российскому ребенку покататься с ним на коньках. В одной из записок мальчик из Челябинской области написал, что мечтает покататься на коньках на Красной площади и посмотреть, где в Кремле работает президент. «Запросто, сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге», — пообещал Путин.

Президент не первый раз участвует в подобной акции. В 2019 году он исполнил мечту мальчика из Ставропольского края, который хотел покататься на лыжах в Красной Поляне. Он организовал для ребенка поездку, призвав мальчика быть аккуратнее на склонах.