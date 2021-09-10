Российские врачи вылечили зубы леопарду в национальном парке Сочи

Российские врачи вылечили зубы самке леопарда по кличке Олимпия в Сочинском национальном парке. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Согласно информации, еще в 2019 году в ходе конфликта с другими хищниками животное повредило клыки. Для проведения лечебной процедуры в Сочи приехали лучшие специалисты страны — главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники «Раденис» Наталья Корнилова.

Специалисты провели леопарду полуторачасовую процедуру под анестезией. «Все мероприятия прошли успешно. Олимпия чувствует себя хорошо. Сейчас ей назначен ряд анализов, а также курс медицинских препаратов после лечения», — рассказал Руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.

Ранее в сентябре директор амурского филиала WWF России Петр Осипов заявил о том, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. По данным эксперта, организация насчитывает от 540 до 580 особей амурского тигра, тем не менее сейчас стоит задача провести сплошной учет, чтобы выяснить точное число животных.