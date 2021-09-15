Чеченский блогер исполнил мечту подростка с ДЦП

Блогер чеченского происхождения Зелимхан исполнил мечту подростка из Каменска-Уральского с ДЦП. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Зелимхан подарил Данилу мотоблок. «Я узнал, что у тебя есть мечта о мотоблоке с прицепом, и ты хочешь помогать соседям: вывозить мусор и снег зимой. Твоя мечта "обрабатывается" и она уже в пути», — обратился блогер к юноше.

В своем ролике Зелимхан показал подростка и его мать — они записали видео на фоне доставленного мотоблока и поблагодарили за подарок. По словам Данила, он мечтал об этом десять лет.

Мать Данила надежда рассказать, что ее сыну в июне исполнилось 19 лет, он страдает от ДЦП и имеет вторую группу инвалидности. Из-за проблем со здоровьем его не принимают на работу, поэтому он не мог заработать на мотоблок.