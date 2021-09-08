Актеры популярного телешоу проведут для жителей Екатеринбурга открытый урок

Актеры популярного телешоу «Импровизация. Команды» 16 сентября проведут бесплатный открытый урок для жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает агентство «Моменты ярких новостей».

Так, открытое занятие в школе «Импровокация» проведет актер проекта «Парафраз» Павел Кондратьев. Отмечается, что урок будет полезен тем, кто хочет попробовать свои силы в импровизации и познакомиться с педагогами заведения.

Отмечается, что проект был запущен участниками телешоу, его цель — развить навыки публичного выступления и избавить от зажимов и комплексов. Участники курса смогут научиться шутить и быстро придумывать креативные решения в нестандартных ситуациях, а также погрузиться в настоящее творчество.

Ранее в сентябре военные Казанского танкового училища исполнили мечту шестилетнего мальчика со сложным иммунологическим заболеванием. Ребенка вместе с его братом прокатили на танке и дали попробовать самостоятельно порулить машиной.