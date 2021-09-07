Россиянка начала расписывать пряники и превратилась из экономиста в кондитера

В период декрета жительница Кемерова начала расписывать медово-имбирные пряники. Антонине Немцовой настолько понравилось это ремесло, что она решила стать кондитером, оставив профессию экономиста таможни. Об этом сообщает NGS42.RU.

Россиянка пришла на госслужбу 15 лет назад. У нее сейчас есть двое детей. В декрете она смотрела видео и читала блоги про блюда, после чего сама стала экспериментировать, расписывать пряничные изделия и ездить на мастер-классы, превратившись в настоящего профессионала.

«Я начинала с рисования самых простых изображений: это были сердечки, ромашки», — рассказала Немцова. Если сначала она пекла исключительно для детей и знакомых, то вскоре «сработало сарафанное радио». У нее стала появляться клиентская база и первый заработок с хобби.

В течение четырех лет кемеровчанка пекла пряники дома. У нее выросло число заказов, из-за чего маленького пространства дома стало не хватать, и она решила снять небольшой цех. В 2019-м россиянка попыталась создать мини-бизнес. Участвовала в проекте «Мама-предприниматель» и выиграла грант на развитие дела. Таким образом, она взяла необходимую технику и открыла собственную кондитерскую.

На работе после декрета ей было неинтересно. Женщина пояснила, что с хобби смогла заработать денег больше, чем, будучи на ставке экономиста таможни. «Полгода я пыталась совмещать пряники и госслужбу, но поняла, что бесполезно», — добавила она. В итоге она написала заявление на увольнение и ушла с работы.

По ее словам, ей нравится именно процесс рисования, а не сама выпечка. «По специальности я не кондитер, а именно декоратор пряников», — заметила россиянка.

«У меня в команде есть и пекарь-кондитер, и декораторы. Я сама не только руковожу всем процессом, но и занимаюсь маркетинговой частью», — заявила Немцова, рассказывая о ремесле. «Мое хобби стало семейным бизнесом», — подытожила мастер.