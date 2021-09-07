Пять жителей Иркутской области получили звание «народный мастер»

В Иркутской области выбрали народных мастеров, которые занимаются сохранением, возрождением и развитием местных ремесел. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Почетное звание получили пять жителей региона — керамист Ирина Артемьева, мастер художественной вышивки и костюма Лариса Верхотурова, резчики по дереву Евгений Мирский и Александр Шипнягов, а также Наталья Зинченко, которая занимается художественной росписью по дереву.

Всего в конкурсе участвоваи 21 человек из 16 муниципальных образований области. В состав жюри вошли искусствоведы, а также представители творческих общественных организаций региона.

Как отметили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области, конкурс проводится с 2008 года — за это время народными мастерами стали 65 человек.

Ранее в сентябре семья из Свердловской области возродила столярное ремесло и начала изготавливать мебель по старинным традициям. Супружеская пара вдохновилась росписями в местных храмах и культурой старообрядцев. В собственной мастерской Алексей работает с деревом, выпиливает и соединяет детали, а его жена Ольга занимается их росписью.